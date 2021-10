Fisco: Bernini (FI), da Draghi parole inequivocabili, tasse non aumentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole pronunciate oggi da Draghi sono inequivocabili: il governo non intende turbare la ripresa aumentando le tasse e non è quindi alle viste alcun 'attacco fiscale'. E’ la linea più volte espressa da Forza Italia, che è sempre stata, è e continuerà ad essere la prima sentinella contro il tassa-e-spendi della sinistra. Il premier, in questo senso, ci sta dando le più ampie e autorevoli garanzie". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.(Com)