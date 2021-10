Cultura: gruppo FS italiane official sponsor della Festa del Cinema di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Fs italiane è official sponsor della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Una partnership che conferma l’impegno di FS italiane a favore del mondo della cultura come motore per la ripartenza del Paese. La Festa del Cinema di Roma 2021 porterà dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale proiezioni, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti sul mondo del cinema e incontri con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale. (segue) (Com)