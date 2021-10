Cultura: gruppo FS italiane official sponsor della Festa del Cinema di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’edizione 2021 sarà assegnato anche il Premio del Pubblico FS per il miglior film della Selezione Ufficiale votato dagli spettatori. La partnership fra il gruppo FS Italiane e la Fondazione Cinema per Roma prevede agevolazioni per i soci CartaFreccia e gli abbonati regionali di Lazio, Campania e Toscana con una riduzione del 20 per cento sul prezzo del biglietto intero d’ingresso, acquistato online o presso le biglietterie della Festa del Cinema, per assistere alle proiezioni in sala. (segue) (Com)