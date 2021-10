Moldova: leader Transnistria invita Chisinau a dialogo su temi pratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Transnistria, Vadim Krasnoselski, ha inviato una lettera alla presidente della Moldova, Maia Sandu, con "un appello al dialogo e l'intensificazione dei negoziati con contenuti pratici". E' quanto emerge da un servizio dell'emittente televisiva ufficiale di Tiraspol "Pervii Pridnestrovskii". Krasnoselski ha rilasciato la dichiarazione durante un incontro con l'assistente segretario di Stato Usa per l'Europa centrale e orientale, Robin Dannigan, che sta guidando una delegazione in visita conoscitiva in Moldova. "La lettera descrive gli aspetti problematici delle relazioni bilaterali e le nuove sfide che esistono oggi. Questi includono restrizioni sui nostri trasporti, a partire dal 1 settembre. Finora, non abbiamo notato alcuna reazione da parte dei nostri colleghi. Siamo coerenti nel nostro desiderio di continuare il dialogo e non abbiamo problemi nel rivolgerci alla parte moldava. Ci siamo rivolti sia alla presidente, sia all'esecutivo e al Parlamento", ha affermato Krasnoselski. (segue) (Rob)