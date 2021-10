Portogallo: premier Costa, evoluzione positiva dell'economia del Paese nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Portogallo ha un'evoluzione "positiva" per quest'anno attestata dalle proiezioni di crescita del 4,8 per cento della Banca centrale, al di sopra delle aspettative del governo. Lo ha affermato il primo ministro, Antonio Costa, a margine del summit Ue-Balcani in Slovenia. Costa ha anche ricordato che le imprese private hanno mostrato "fiducia" con investimenti che nel primo trimestre di quest'anno hanno registrato un massimo storico. Secondo il premier portoghese l'autonomia strategica dovrebbe rafforzare "un'Europa aperta al mondo, permettendoci di recuperare una posizione centrale nelle catene del valore che la pandemia ha evidenziato". A questo proposito, Costa ha sottolineato che l'Ue "non può rimanere nella situazione di dipendenza" attuale per quanto riguarda l'importazione di "beni essenziali". In vista dell'adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, Costa ha ricordato la necessità "fondamentale" per questi di risolvere i problemi bilaterali e regionali che attualmente affrontano prima di un loro ingresso nell'Ue, così come l'importanza che che riflettano sull'Europa del futuro. In tal senso, infatti, il premier portoghese ha sottolineato che ci "sono stati Paesi che sono entrati come campioni dell'europeismo e oggi si distinguono per il loro euroscetticismo e per metterne in discussione i valori fondamentali". (Spm)