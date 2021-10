Repubblica Centrafricana: attacco di sospetti ribelli a Bambari, almeno 11 civili uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 civili sono morti in un attacco condotto da sospetti ribelli nei pressi di Bambari, nella Repubblica Centrafricana. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali, secondo cui i ribelli hanno attaccato tre veicoli. Secondo altre fonti umanitarie, le vittime sarebbero almeno 15. Lo scorso 1 ottobre le autorità di Bangui hanno imposto il coprifuoco a Bambari dopo diversi attacchi dei ribelli contro obiettivi militari. Nei giorni scorsi due membri delle Forze armate centrafricane (Faca) sono stati uccisi dai ribelli dell'Unione dei patrioti per il cambiamento (Upc), uno dei principali gruppi armati dell'est del Paese. Una settimana prima delle elezioni presidenziali del 27 dicembre 2020, sei dei più potenti gruppi armati che allora si spartivano la maggior parte del territorio della Repubblica Centrafricana si sono alleati formando la Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc) e lanciando un'offensiva per impedire la rielezione del presidente Faustin-Archange Touadera, poi rieletto per un secondo mandato. In pochi mesi, tuttavia, le forze governative sono riuscite a riconquistare circa due terzi del territorio del Paese che da diversi anni era controllato dai ribelli, soprattutto grazie ai rinforzi dei militari ruandesi e delle milizie paramilitari russe presenti nel Paese a sostegno di Touadera. Le autorità centrafricane hanno riconosciuto parte delle accuse formulate a marzo dall'Onu, in particolare su crimini e atti di tortura, commessi “principalmente” da ribelli ma anche da militari centrafricani e dai loro alleati russi. (Res)