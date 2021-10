Roma 2021: Michetti, non faccio strategie, noi cambiamento e parlo con tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io strategie non le faccio. A me interessa cosa l'elettore ha in animo e l'elettore non vuole più una città degradata, quindi tolleranza zero per chi non rispetta le regole. Io ritengo che l'elettore non risponde al leader, ma può essere influenzato ed io parlo con tutti i cittadini. Noi rappresentiamo il cambiamento perché il nostro obiettivo è la pacificazione". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, al congresso nazionale Federcofit (federazione comparto funerario italiano) presso il centro Roma Eventi, in piazza di Spagna. (Rer)