Imprese: Pmi e piccole partite Iva lombarde più vicine alle opportunità in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A lato del Convegno pubblico “Dall’export alle joint venture: l’importanza della collaborazione tra aziende e regioni italiane e russe”, è stato recentemente ratificato l’accordo di collaborazione tra la Camera di commercio italo-russa (Ccir), rappresentata dal presidente Vincenzo Trani e Conflombardia, rappresentata dal presidente Giovanni Domenico Maria Monti. Lo riferisce un comunicato stampa. Tale intesa rafforza la già fattiva attenzione della Camera di commercio italo-russa verso le Pmi, realtà imprenditoriali al centro dell’economia italiana. Per numero, fatturato e impiego di forza lavoro, le Pmi rappresentano la struttura portante dell’intero sistema produttivo nazionale. La Lombardia si conferma la patria delle partite Iva con oltre 763 mila imprese attive da 0 a 9 addetti (secondo i recenti dati Istat). Per queste imprese è importante la possibilità di aprirsi a nuovi mercati, alla ricerca di opportunità di sopravvivenza o di crescita aziendale guardando oltre i confini nazionali soprattutto in questo periodo storico, fortemente caratterizzato da una pandemia che ha rischiato di mettere in ginocchio l’economia globale. Questo accordo permetterà quindi un supporto all’analisi delle opportunità dalla Russia, affiancando le imprese interessate a puntare verso questo mercato e cogliere nuove occasioni di sviluppo o crescita. (segue) (Com)