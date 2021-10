Imprese: Pmi e piccole partite Iva lombarde più vicine alle opportunità in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conflombardia è un’associazione che si focalizza sul supporto alle piccole e medie imprese lombarde promuovendo lo sviluppo dei rapporti tra i propri associati e le Istituzioni, locali, nazionali o internazionali, offrendo tutela legale, consulenza finanziaria, assistenza e formazione in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi di comunicazione e marketing, consulenza per servizi ordinari e di organizzazione aziendale; "La ripresa economica passa anche dalla capacità di valorizzare le nostre imprese e partite iva che rappresentano uno straordinario potenziale per la Lombardia e per il nostro impegno a promuovere le regioni nel dialogo tra Russia e Italia. Questo accordo consolida la nostra posizione al fianco deinostri associati e ci permette di promuovere i nostri servizi e le nostre opportunità attraverso anche eventi di alta qualità al servizio delle imprese lombarde. Creare sinergie, in un momento difficile per l'economia, con la prospettiva di contribuire al rilancio delle Pmi che guardano ai mercati internazionali è di strategica importanza" ha dichiarato il presidente della Camera di commercio italo-russa Vincenzo Trani.“Poter contare sulla collaborazione con un’Associazione che affianca alla lunga tradizione nuove e qualitativamente eccezionali energie - quali quelle introdotte dal Presidente Trani - rappresenta per Conflombardia un asset formidabile. Consentire ai nostri Associati di accedere ad informazioni, istruzioni e opportunità offerte in presa diretta da un Paese – la Russia - che ha sempre visto il Nostro con stima sincera e spontanea simpatia” ha chiosato il presidente Giovanni Domenico Maria Monti di Conflombardia. (Com)