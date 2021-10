Tunisia: Forum sui diritti economici e sociali lancia l'allarme su situazione dei migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti irregolari in Tunisia vaccinati contro il coronavirus è molto basso e non supera le decine, nonostante il ministero della Salute abbia autorizzato di vaccinarli durante gli "Open day" organizzati nei mesi scorsi. Lo ha affermato il portavoce ufficiale del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) Ramadan Ben Omar, all'agenzia di stampa ufficiale "Tap", spiegando che la bassa domanda di vaccinazione da parte dei migranti irregolari è dovuta a diversi motivi, tra cui, in particolare, la mancanza dei documenti d'identità, oppure il timore di presentarli per paura di essere rimpatriati. Ben Omar ha chiesto di trovare una soluzione eccezionale consegnando ai migranti irregolari presenti nel Paese un documento di soggiorno provvisorio per spingerli a ricevere la vaccinazione. Nello stesso contesto, il portavoce dell'organizzazione tunisina ha chiesto di programmare campagne di vaccinazione mobile per questa categoria di persone, soprattutto nei centri di accoglienza e nelle zone dove si trovano, in coordinamento con i comuni e con le componenti della società civile. Ben Omar ha ritenuto che "l'ostacolo che impedisce alla maggioranza di loro di ricevere il vaccino sia l'assenza di una decisione politica che li protegge e li rassicura, contribuendo ad accelerare il processo di vaccinazione". (segue) (Tut)