Tunisia: Forum sui diritti economici e sociali lancia l'allarme su situazione dei migranti irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce di Ftdes ha affermato che il numero delle persone clandestine nel Paese nordafricano è in continua crescita, soprattutto con l'aumento delle operazioni di salvataggio in mare, stimando il loro numero in Tunisia tra 50 e 60 mila, osservando che le nazionalità più presenti sono eritrei, senegalesi, sudanesi, nigeriani e ivoriani. Ben Omar ha sottolineato che i migranti irregolari in Tunisia soffrono "per dover sopportare da soli il peso dei loro bisogni finanziari, dato che lo Stato non soddisfa le loro esigenze, oltre alla debole presenza di organizzazioni internazionali, che a loro volta soffrono per la mancanza di risorse, che li rende vulnerabili sul tema della tratta di esseri umani e alle reti della criminalità organizzata". (Tut)