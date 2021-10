Covid: Asl Rieti, al via domani somministrazione vaccino antinfluenzale e terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la circolare emanata dal ministero della Salute, la Asl di Rieti, "è pronta a partire da domani giovedì 7 ottobre 2021, inizierà la somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e della dose aggiuntiva del vaccino anti-Covid19". "La somministrazione del vaccino antinfluenzale e della contestuale dose aggiunta di vaccino anti-Covid19 - si legge nella nota della direzione della Asl di Rieti - sono in programma presso l'hub ex Bosi di Rieti e l'hub Amazon di Passo Corese nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale, nella medesima seduta, su alcune categorie di soggetti, vedi gli over 80 anni, per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e allo stesso tempo sono risultati eleggibili per la vaccinazione contro il Sars-CoV.2". (segue) (Com)