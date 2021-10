Covid: Asl Rieti, al via domani somministrazione vaccino antinfluenzale e terza dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest'anno la vaccinazione antinfluenzale -spiega ancora- sarà molto importante per proteggere al meglio le persone più fragili. Tale vaccinazione è considerata la strategia più efficace per la prevenzione dell'influenza, che continua ad essere raccomandata anche alla luce della situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus Sars-CoV-2. Con la distribuzione delle prime dosi di vaccino antinfluenzale da parte della Regione Lazio, come accaduto nelle precedenti fasi della pandemia, la Asl di Rieti ha contestualmente aperto un importante canale di interlocuzione e collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, al fine di programmare capillarmente su tutto il territorio della provincia di Rieti la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione over 65". (Com)