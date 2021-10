Vaticano: brusca frenata per il processo sui fondi della segreteria di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brusca frenata per il processo che si celebra in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della segreteria di Stato. Oggi il presidente del tribunale Giuseppe Pignatone ha di fatto azzerato metà procedimento con la richiesta di una parziale restituzione degli atti al Promotore di giustizia. Annullato il rinvio a giudizio, in relazione ad alcuni capi d'imputazione, del cardinale Angelo Becciu, l'imputato numero uno di tutta la vicenda e di altri soggetti tra cui Fabrizio Tirabassi. Inoltre Giugeppe Pignatone ha sottolineato la necessità di mettere a disposizione dei legali ogni documento, registrazione e atto utilizzato per formulare i capi d'imputazione. Entro il 3 novembre il pm Alessandro Diddi dovrà rendere tutta la documentazione disponibile, per garantire il diritto alla difesa agli avvocati. Inoltre il pm dovrà chiarire la posizione di quello che al momento è indicato come 'il superteste' del processo, vale a dire monsignor Perlasca. Pignatone vuole sapere se è un testimone o un imputato. E a proposito di Perlasca, Pignatone ha disposto che siano messi a disposizione degli avvocati i video delle deposizioni del prelato. Ora il pm dovrà rifare una parte del lavoro già svolto per giungere a nuove richieste di rinvio a giudizio, che dovranno poi essere accolte. Nell'ordinanza di oggi è però anche sottolineato che "per le residue posizioni soggettive ed oggettive, si deve ordinare procedersi oltre". Di fatto, il presidente del Tribunale, spiega che i procedimenti, sanate le richieste degli avvocati difensori, andranno comunque avanti essendoci i presupposti per il giudizio. (Civ)