Autostrade: Diramazione Roma sud, chiusure notturne della stazione di Monteporzio

- Sulla diramazione di Roma sud, per programmati lavori di sostituzione dei pali di illuminazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Monteporzio nei seguenti giorni e con i seguenti orari: in entrata verso il Grande raccordo anulare dall'1:00 alle 5:00 di giovedì 7 ottobre; in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli dalle 22:00 di giovedì 7 alle 2:00 di venerdì 8 ottobre. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo. È quanto comunica Autostrade. (Com)