Ue: Gentiloni, entro 2021 proposta su abuso società di comodo e su aliquote pagate da multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta legislativa entro fine anno per affrontare l'abuso di società di comodo a fini fiscali e una proposta sulla pubblicazione delle aliquote fiscali effettive pagate da alcune multinazionali. Sono le due proposte di cui il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha parlato in aula a Strasburgo nel dibattito dedicato ai Pandora Papers. "I Pandora Papers sono l'ultima di una serie di rivelazioni di giornalisti investigativi. Ed è grazie al loro meticoloso lavoro che la frode e l'evasione fiscale sono in prima pagina", ha detto. Gentiloni ha spiegato che "la Commissione è stata estremamente proattiva negli ultimi anni nell'affrontare tali questioni, per aumentare la trasparenza fiscale e combattere la pianificazione fiscale aggressiva e l'evasione fiscale e la lotta al riciclaggio di denaro". Ma, "alcune delle misure che abbiamo presentato negli ultimi anni devono ancora essere pienamente attuate dagli Stati membri per dare risultati efficaci" e "gli evasori e le evasioni fiscali sviluppano anche nuove nuove pratiche per aggirare le misure in vigore". In quest'ottica, "la Commissione sta anche preparando nuove iniziative legislative che aumenteranno la trasparenza fiscale e porteranno nuovi elementi sotto l'ombrello dello scambio automatico di informazioni, per rafforzare ulteriormente la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale". Questo include "una proposta legislativa che presenteremo prima della fine di quest'anno per affrontare l'abuso di società di comodo a fini fiscali" e "una proposta sulla pubblicazione delle aliquote fiscali effettive pagate da alcune multinazionali", ha spiegato. (Beb)