Nadef: De Lucia (M5s), 200 milioni per Fondo italiano scienza

- "Nella Nadef è citata l'istituzione del 'Fondo italiano per la scienza', con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e 150 a partire dal 2022. Per promuovere lo sviluppo della ricerca di base". Lo annuncia in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione, Danila De Lucia, nel corso del suo intervento sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. La senatrice ha poi colto l'occasione per ringraziare il premio Nobel Giorgio Parisi, che durante l'intervento di ieri alla Sapienza aveva richiamato le istituzioni ad una maggiore attenzione nei confronti della ricerca: "Tale significativo finanziamento è l'occasione per fare i complimenti al fisico Giorgio Parisi, insignito del premio Nobel. Un evento straordinario, che ci ricorda l'importanza della ricerca pubblica e del sostegno che essa merita in misura costante e crescente". (Com)