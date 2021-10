Russia: tribunale di Mosca conferma multe da 6 milioni di rubli per Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale Taganskij di Mosca ha dichiarato legali le multe da 6 milioni di rubli (circa 70 mila euro) comminate a Facebook per aver rifiutato di cancellare informazioni sulle proprie piattaforme relative a manifestazioni non autorizzate. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della corte all’agenzia “Ria Novosti”. Dall'inizio dell'anno, Facebook ha ricevuto più di 80 milioni di rubli di multe per aver rifiutato di cancellare informazioni su promozioni non coordinate e rifiutato di localizzare i dati degli utenti russi. Per WhatsApp, la prima multa, da 4 milioni di rubli, è stata comminata ad agosto. Le informazioni di cui si chiedeva la rimozione dai social network contenevano appelli alla partecipazione dei cittadini, anche minorenni, a manifestazioni di massa tenute in violazione dell'ordine stabilito. (segue) (Rum)