Speciale energia: Parisi, su solare possiamo fare progressi favolosi

- "Abbiamo visto quanto è importante l’energia solare, ma gli impianti solari al momento sono diventati estremamente efficienti. La sfida che abbiamo per il futuro è di fare impianti solari che sempre meno producano scorie, cercare di fare impianti solari con materiale organico". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24, Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. "Sarebbe interessante avere impianti solari sotto forma di tessuto, che si può mettere intorno alle case invece dei pannelli. Possiamo fare dei progressi favolosi sul solare, non tanto sul rendimento che è già eccezionale, ma in maniera tale che possa diventare sempre più facile e comodo installare il solare e che possa avere sempre meno manutenzione", ha spiegato. (Rin)