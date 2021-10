Speciale energia: Cremlino, la Russia non ha alcun ruolo su sviluppi mercato del gas in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha alcun ruolo negli sviluppi sul mercato del gas in Europa. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, spiegando che la Federazione Russa mantiene l’impegno contrattuale relativo alle forniture di gas. “Insistiamo che non c’è e non può esserci alcun ruolo della Russia in quello che sta accadendo sul mercato del gas europeo”, ha rilevato Peskov. La Russia “ha rispettato e continuerà a rispettare tutti gli obblighi derivanti dai contratti esistenti nella maniera più attenta”, ha aggiunto il portavoce, ricordando inoltre come la compagnia energetica russa Gazprom fornirà all’Europa un volume record di gas nel 2021. Gazprom è in costante contatto con le sue controparti in Europa, ha spiegato Peskov. (Rum)