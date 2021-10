Energia: Draghi, misure strutturali su aumento prezzi all'interno della legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riflessione sulle misure strutturali per contenere gli aumenti dei prezzi delle bollette avrà luogo all’interno della legge di bilancio. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante una conferenza stampa al termine dei lavori del vertice Ue-Balcani occidentali, che si è tenuto a Brdo pri Kranju, in Slovenia. “A parte la determinazione a proseguire la strategia per mitigare i costi sociali degli aumenti dei prezzi, tenendo in mente la sostenibilità di questo processo, bisogna pensare a misure strutturali. La riflessione avrà luogo all’interno della legge di bilancio ed è li che vedremo varie possibilità”, ha detto Draghi. (Res)