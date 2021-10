Ue-Nato: Draghi, "qualsiasi cosa che cresca fuori" dall'Alleanza non la indebolisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concetti come quello di Difesa europea e “qualsiasi cosa che cresca fuori dalla Nato”, non indebolisce l’Alleanza atlantica. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa organizzata al termine del summit Ue-Balcani a Brdo pri Kranju, in Slovenia. “Non credo che qualsiasi cosa che cresca fuori dalla Nato la indebolisca e indebolisca l’Europa. Questo spunto, spiega Draghi, “nasce perché molti Paesi, se non tutti, hanno la sensazione di aver perso interesse geopolitico all’interno della Nato. La necessità di fare qualcosa su questo fronte c’è”. “Non credo che ciò indebolisca la Nato, ma è complementare alle azioni della Nato. Magari è utilizzabile in altre parti dello scacchiere geopolitico in cui la Nato non può intervenire magari rafforza la Nato, e rafforza anche l’Europa”, ha detto Draghi. (Res)