Edilizia: M5s, governo chiarisca subito dettagli per proroga superbonus

- L'importanza del Superbonus 110 per cento per continuare a spingere la ripresa del nostro Paese "è ormai un dato di fatto confermato da tutte le statistiche e dagli indicatori economici. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e tutto il governo devono entrare subito nel merito della proroga annunciata con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef), e definire i dettagli con la partecipazione del Parlamento e di tutti i soggetti interessati". Così i deputati del Movimento 5 stelle Riccardo Fraccaro, Luca Sut e Patrizia Terzoni in una nota. "Famiglie, imprese e addetti ai lavori - proseguono - aspettano parole chiare e definitive sulla proroga almeno fino a fine 2023 per tutte le tipologie di edifici attualmente interessate dalla maxi-agevolazione fortemente voluta e difesa dal Movimento 5 Stelle. Così come è necessario dare risposte immediate agli operatori del settore turistico ricettivo, che attendono di sapere se il Superbonus sarà esteso anche alle strutture alberghiere ed extra alberghiere". Per i deputati del M5s si tratta di un "altro elemento di chiarezza essenziale, su cui i cittadini non possono attendere oltre, è il destino degli altri bonus edilizi, che a nostro avviso vanno prorogati e razionalizzati". In questo modo, concludono, "si eviterà di disorientare chi sta programmando cantieri e investimenti e si continua a espandere un prezioso strumento di politica economica e industriale in grado di far ripartire il Paese, sostenendo il rilancio in chiave sostenibile dell'edilizia e la ripresa dell'occupazione".(Com)