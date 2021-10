Filippine: presidenziali, proteste contro candidatura del figlio dell’ex dittatore Marcos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., figlio dell’ex dittatore delle Filippine Ferdinand Marcos, ha registrato oggi la sua candidatura per le elezioni presidenziali del prossimo anno, provocando proteste da parte di oltre cento attivisti a Manila. Lo riportano i media locali. I manifestanti si sono raccolti davanti alla sede della Commissione sui diritti umani e hanno promesso di portare avanti una campagna politica contro la candidatura di Marcos Jr., dando fuoco a immagini di suo padre e dell’attuale presidente, Rodrigo Duterte, che ha annunciato l’intenzione di lasciare la politica al termine del mandato. Gli attivisti hanno anche mostrato cartelli su cui si legge lo slogan “Mai più” e hanno ricordato le violazioni dei diritti umani avvenute tra il 1972 e il 1981, quando Marcos impose la legge marziale nel Paese. La dittatura fu successivamente rovesciata nel 1986 da un’insurrezione filo-democratica appoggiata dall’esercito; Marcos morì tre anni più tardi mentre si trovava in esilio alle Hawaii.Marcos Jr. si unisce così alla lista dei candidati alle presidenziali, che conta già, tra gli altri, i nomi del senatore Panfilo Lacson, ex capo della polizia nazionale, di Manny Pacquiao, star del pugilato che ha appena appeso i guantoni al chiodo, e del sindaco di Manila Isko Moreno. Domani dovrebbe arrivare l’annuncio della candidatura della vice presidente Leni Robredo, leader dell’opposizione, che già sconfisse Marcos Jr. nella corsa alla vice presidenza del 2016. (Fim)