Ue: Draghi, se non si arriva a difesa comune valutare alleanze tra Stati

- Ad una maggiore autonomia strategica in campo difensivo, “ci si può arrivare in due modi, o all’interno dell’Ue e se non funziona ci si può arrivare nel modo tradizionale con l’alleanza tra Paesi dell’Ue”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante una conferenza stampa al termine dei lavori del vertice Ue-Balcani occidentali, che si è tenuto a Brdo, in Slovenia. “Il primo modo è di gran lunga preferibile perché manterremo uno schema sovrannazionale anziché di alleanze governative, però bisogna vedere se funziona perché indubbiamente è venuto il momento per pensarci”, ha aggiunto. “Ho chiesto poi alla Commissione di preparare un’analisi per possibili soluzioni e risposte a domande, e questo direi che ha occupato gran parte della cena di ieri”, ha sottolineato il primo ministro. (Res)