Speciale scuola: Fd'I, misure anti Covid di Bianchi presentano lacune

- Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d'Italia e responsabili del dipartimento Scuola e Istruzione, sottolineano che "per il ministero dell'Istruzione il green pass è stato come il sapone con il quale lavarsi le mani. Infatti, una volta stabilito l'obbligo della carta verde per accedere anche a scuola, la gestione è stata scaricata interamente sui dirigenti scolastici. Fratelli d'Italia - si legge in una nota - aveva anticipato che ci sarebbe stato un corto circuito tra la scuola e le approssimative e non programmate misure anti Covid disposte dal ministro Bianchi. Avevamo previsto inevitabili ricadute sugli alunni. Un caso fra tutti, ma certamente non l'unico, ne è la prova". Bucalo e Frassinetti aggiungono: "A Lago, nel cosentino, a una bimba di 7 anni è stato negato per due volte l'accesso in classe perché lo scorso agosto aveva contratto il Covid. Nonostante il tampone negativo che ne attestava la guarigione, le è stato richiesto dalla dirigente il certificato di fine quarantena. Ma neanche quello è risultato sufficiente per riammettere l'alunna che solo a seguito di un'ordinanza del sindaco è potuta tornare in classe. Peccato che a quel punto è stata lei, traumatizzata dal doppio rifiuto, a non volere più recarsi a scuola. La colpa non è ravvisabile nell'estremo zelo della dirigente ma da un sistema di gestione emergenziale - scolastica che presenta troppe lacune e deresponsabilizzazioni". (Com)