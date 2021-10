Speciale scuola: M5s, valorizzazione docenti al centro della nostra azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura rilevano che "nell'ultimo anno e mezzo gli insegnanti hanno affrontato una trasformazione radicale del modo di fare didattica, si sono adeguati a circostanze straordinarie continuando a dare il meglio per studentesse e studenti. Vanno ringraziati quotidianamente per l'impegno e la professionalità con cui accompagnano da sempre i nostri figli nella crescita, e oggi ancora di più". I parlamentari aggiungono in una nota: "Dando sempre priorità alla scuola, il M5s ha messo al centro della sua azione anche la valorizzazione e il maggiore riconoscimento dei docenti, puntando innanzitutto su un reclutamento improntato al merito. E' ad esempio grazie al concorso straordinario se quest'anno scolastico ha visto sin dall'inizio 32 mila docenti di ruolo in più, e sarà grazie ai concorsi ordinari già banditi se si ridurrà il precariato e le nuove generazioni riceveranno sempre un'istruzione di grande qualità. Questo processo di valorizzazione necessita di andare avanti: a partire dall'adeguamento degli stipendi e dalla formazione continua - concludono gli esponenti pentastellati -, che permetta di progredire sempre di più sul piano dell'innovazione della didattica". (Com)