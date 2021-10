Speciale scuola: Bianchi incontra ambasciatrice Regno Unito, focus su Cop26 e avvio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato questo pomeriggio l'ambasciatrice del Regno Unito Jill Morris. Al centro del colloquio, che segue la partecipazione del ministro Bianchi all'iniziativa Youth4Climate a Milano, la collaborazione tra i due Paesi in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop26, che si svolgerà a novembre a Glasgow, sotto la presidenza britannica, e che prevede anche un focus sull'educazione ambientale. Si è inoltre avuto - riferisce una nota del dicastero - uno scambio di vedute sull'avvio dell'anno scolastico in Italia e nel Regno Unito. Al riguardo l'ambasciatore Morris ha manifestato grande interesse per l'impegno del governo per assicurare la riapertura in sicurezza delle scuole, grazie anche alla campagna vaccinale che ha coinvolto il personale scolastico, studentesse e studenti, nonché al piano Scuola Estate, che ha coinvolto le scuole attraverso azioni volte al recupero delle competenze didattiche e di socialità. Analogo interesse è stato manifestato in merito al possibile rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Regno Unito nel campo dell'istruzione e dell'insegnamento delle lingue italiano e inglese nei rispettivi Paesi. (Com)