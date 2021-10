Speciale scuola: ministero Istruzione, firmato protocollo con Fiab per mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere la mobilità sostenibile, in bicicletta e a piedi, delle studentesse, degli studenti e del personale scolastico attraverso progetti e iniziative congiunti. Prevenire e contrastare comportamenti scorretti in materia di sicurezza stradale. Promuovere corretti stili di vita. Questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il ministero dell’Istruzione e Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), alla presenza del ministro Patrizio Bianchi e del presidente Alessandro Tursi. Il Protocollo - si legge in una nota - promuove la cooperazione per la realizzazione di attività che migliorino la qualità della formazione di alunni e personale in termini di salute, sicurezza e sostenibilità della mobilità. (Com)