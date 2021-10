Speciale scuola: Roma, i 3 mila della Multiservizi al servizio di 25 mila bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si occupano della pulizia delle 530 scuole, tra nidi e scuole dell'infanzia di Roma, frequentate da 25 mila bambini oltre che del trasporto scolastico. Sono i 3 mila dipendenti della società Roma Multiservizi, partecipata Ama, che hanno risposto alla richiesta del Campidoglio di allargare il campo di competenza previsto dal servizio di Global service. E' anche con il lavoro "invisibile" di queste persone che la scuola nella Capitale ha ripreso a funzionare. Ogni giorno 1.800 operatori vigilano sull'applicazione rigorosa delle misure di prevenzione del Covid attraverso 530 smartphone consegnati dai municipi (con App per la verifica C-19), rilevando la temperatura con termometri pistola e assistendo bambini e personale scolastico. La società ha investito, nei tempi più recenti, in oltre 500 ore di formazione e aggiornamento, nonché acquistato 400 mila euro in dispositivi di sicurezza anti-Covid e 1,3 milioni di dispositivi di protezione individuale, nel 2020. Oltre il 71 per cento del personale di Roma Multiservizi è composto da donne, 1978 tra manager e operatrici. Secondo i dati dell'ultimo bilancio sociale, sono state dedicate al trasporto scolastico riservato ai bambini con disabilità, normodotati, sinti, rom e camminanti più di 389 linee autobus con più di 1,5 milioni di ore di lavoro. (Rer)