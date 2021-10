Speciale scuola: ministero, mostra digitale giovanile per rafforzare coscienza civile su Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mostra digitale per tenere vivo il ricordo della Shoah. E' il progetto che ha coinvolto i giovani attraverso dei percorsi scolastici, che si sono trasformati in una mostra ("I giovani ricordano la Shoah") ora visibile online sul sito https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/ . Il progetto è nato dalla collaborazione tra il ministero dell'Istruzione e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei). "Si tratta di un progetto straordinario, che mette al centro i giovani, il loro protagonismo, la loro capacità di incidere nella società attraverso la conoscenza. Studentesse e studenti in questi anni si sono confrontati con superstiti, familiari delle vittime, esperti, approfondendo pagine tragiche della nostra Storia - afferma il ministro Bianchi -. La memoria non è un atto dimostrativo. È un elemento di costruzione della libertà, che si basa sul principio di uguaglianza". Il nuovo portale raccoglie le opere elaborate dagli studenti e le studentesse che hanno partecipato al progetto dal 2002 ad oggi. La presidente dell'Ucei Noemi Di Segni sottolinea che "oggi la sfida della memoria e della conoscenza della Shoah è quella di collegare passato e presente. Non come generico monito morale ma come vissuto quotidiano in cui siamo immersi. E occorre coraggio per dare giusto nome e identificazione ai fenomeni che viviamo: odio razziale, antisemitismo, fascismo e neofascismo. La Commissione europea ha pubblicato un documento di strategia per contrastare l'antisemitismo". E indica tre priorità per combattere l'antisemitismo: "La lotta ai fenomeni di odio antisemita nelle diverse espressioni anche moderne e contorte, come l'odio per lo stato d'Israele, il sostegno alla vita ebraica e alla libertà di culto, lo studio e la conoscenza della Shoah: sono questi i tre pilastri di strategia per i prossimi dieci anni" (Com)