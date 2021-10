Speciale scuola: in Valle d’Aosta protocollo sperimentale per il contenimento dei focolai Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Regione Valle D'Aosta Erik Lavevaz ha firmato un’ordinanza per l’adozione di un protocollo sperimentale concernente le “Strategie per il contenimento dei focolai di Covid-19 a scuola” per l’anno scolastico 2021-2022, redatto dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL in collaborazione della struttura di Igiene e Sanità pubblica e Veterinaria dell’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, e discusso nell’Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza Covid-19 nella seduta del primo ottobre 2021. L’ordinanza ha efficacia da domani, giovedì 7 ottobre, a venerdì 31 dicembre. L’obiettivo del protocollo sperimentale, spiega la Regione, è di stabilire le misure di contenimento e mitigazione del contagio in ambito scolastico per garantire la continuità dell’attività scolastica in presenza. Le misure previste sono correlate all’attuale contesto epidemico della Regione di "Zona bianca" e il protocollo sperimentale verrà eventualmente rivalutato in considerazione dell’aggravarsi del contesto epidemico, dell’incidenza nel setting scuola, con la possibilità di rivalutare l’applicazione delle misure di quarantena, ma anche in relazione all’auspicabile incremento della copertura vaccinale negli over 12. La procedura sarà applicabile alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; saranno escluse le scuole dell’infanzia per le quali, in presenza di caso di positività al Sars CoV-2, la Regione ritiene indispensabile l’applicazione della quarantena per tutta la classe/sezione. (Ren)