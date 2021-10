Afghanistan: capo Stato maggiore Difesa tedesco Zorn, ritorno talebani non significa fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapido ritorno al potere dei talebani in Afghanistan non prova che gli interventi militari dell'Occidente nelle regioni di conflitto siano generalmente destinati al fallimento. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Zorn ha dichiarato: “Per me, è importante non trarre la conclusione dalle immagini degli ultimi mesi che la gestione delle crisi internazionali, anche militari, con l'obiettivo di stabilizzare una regione non possa essere promettente e quindi non dovrebbe nemmeno essere tentata”. In considerazione delle missioni all'estero in cui le Forze armate tedesche sono o potrebbero essere impegnate, per il generale è “urgente” chiedersi “perché lo sviluppo della situazione” in Afghanistan “ci ha sorpreso così tanto”. Nel Paese, l'operazione militare della Nato aveva creato “un quadro di sicurezza”, che tuttavia “non è stato utilizzato per la stabilizzazione politica”. (Geb)