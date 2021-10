Afghanistan: generale tedesco Meyer, certamente deficit nelle Forze armate del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle Forze armate dell'Afghanistan vi sono stati certamente dei “deficit”, di cui i talebani hanno potuto approfittare per tornare al potere nel Paese. Tuttavia, non è stata la mancata resistenza delle truppe a determinare questo sviluppo, che dipende anche dai comandi afghani. È quanto dichiarato dal generale di brigata Ansgar Meyer, ultimo comandante del contingente tedesco inquadrato in “Resolute Support”, la missione della Nato in Afghanistan. Ora al vertice del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk), Meyer ha evidenziato che “non possiamo assolutamente assolverci” per il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan. Al riguardo, il comandante del Ksk ha sottolineato le responsabilità delle autorità di Kabul che, durante i combattimenti contro gli estremisti, hanno sostituito governatori e comandi, “perché credevano che la situazione potesse essere stabilizzata con personale di fiducia”. Secondo Meyer, una tale decisione era “destinata al fallimento”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il generale ha tracciato un bilancio personale della missione in Afghanistan: “Due cuori battono nel mio petto, da un lato (…), orgoglio e gioia per aver portato a termine con successo un'operazione complessa. D'altro, quasi una sensazione di orrore, per il fatto che sostanzialmente le forze di sicurezza afghane tornassero a casa senza alcuna resistenza e di fatto lasciassero il campo ai talebani”. (Geb)