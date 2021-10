Imprese: Lufthansa, aumento di capitale collocato al 98,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha collocato il proprio aumento di capitale da 2,14 miliardi di euro al 98,4 per cento presso i propri azionisti e altri investitori, che hanno esercitato il diritto di sottoscrizione. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il restante 4,6 per cento dell'aumento di capitale di Lufthansa verrà collocato presso investitori istituzionali. (Geb)