Balcani: premier sloveno Jansa, Ue mantenga quello che ha promesso a Salonicco nel 2003

- L'Unione europea deve mantenere le promesse fatte alla regione dei Balcani occidentali nel vertice di Salonicco del 2003. Lo ha dichiarato il premier sloveno Janez Jansa nella conferenza stampa conclusiva del vertice Ue-Balcani occidentali tenutosi oggi a Brdo pri Kranju. La prospettiva europea deve essere mantenuta, ha detto Jansa, per fare in modo che non si ripetano più gli eventi tragici del passato. "Dopo il dibattito odierno una cosa è chiara: se vogliamo concretizzare questa prospettiva europea allora occorre che tre processi vadano portati avanti in parallelo nei prossimi dieci anni". Il primo di questi processi, secondo Jansa, riguarda le istituzioni europee che devono essere efficienti per sostenere un'Europa allargata. Il secondo processo riguarda le questioni aperte, come fra Serbia e Kosovo e fra Macedonia del Nord e Bulgaria. Il terzo punto, ha concluso Jansa, riguarda il processo negoziale che deve proseguire e segnare dei progressi. (Seb)