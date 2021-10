Fisco: Fragomeli (Pd), privi di argomenti Salvini e Meloni li inventano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo Pd in commissione Finanze alla Camera, Gian Mario Fragomeli, "Salvini e Meloni cercano di sfruttare l'allarme infondato che loro stessi si affannano a procurare. Nessun aumento della tassazione sulla casa è all'orizzonte". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Privi di argomenti concreti, i due leader ne inventano inesistenti e continuano a ripeterli nella speranza che alla lunga qualcuno creda alle loro bugie. La casa di residenza, fra l'altro, non è tassata per quasi tutti gli italiani e, quindi, una riforma del catasto non potrebbe certo aumentare una tassa che non c'è". (Com)