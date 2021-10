Governo: Draghi, lavoro va avanti e non segue calendario elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro del governo va avanti e non “può seguire il calendario elettorale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante una conferenza stampa al termine dei lavori del vertice Ue-Balcani occidentali, che si è tenuto a Brdo pri Kranju, in Slovenia, a chi gli chiedeva della posizione del leader della Lega, Matteo Salvini, sulla riforma del catasto. “Dobbiamo seguire il calendario negoziato con la Commissione Ue per il Pnrr e questo è il calendario di riforme da seguire", ha aggiunto il capo del governo secondo cui la riforma del catasto "non è una patrimoniale". In questo senso, Draghi ha ribadito che il suo esecutivo "non aumenterà le tasse, né toccherà le case degli italiani".(Res)