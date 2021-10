India: Kashmir, tre civili uccisi in attacchi rivendicati dal gruppo Trf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre civili sono stati uccisi ieri nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir in tre diversi attacchi rivendicati dal Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front), gruppo che si presume affiliato all’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let). Una delle vittime era un noto imprenditore appartenente alla comunità indù dei Pandit kashmiri, Makhan Lal Bindroo, proprietario di una farmacia a Srinagar, dove è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. Gli altri due erano un venditore ambulante, Virender Paswan, ucciso a Lal Bazar, vicino Srinagar, e Mohammad Shafi Lone, responsabile di una stazione di taxi, ucciso a Naidkhai, nel distretto di Bandipora. Il portavoce del Trf, Umar Wani, in un comunicato, ha dichiarato che Bindro è stato ucciso perché lavorava per l’Organizzazione volontaria nazionale (Rss, Rashtriya Swayamsevak Sangh), un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù, cui fa capo il Partito del popolo indiano (Bjp), mentre Paswan e Lone sono stati definiti informatori. Wani ha aggiunto che saranno colpiti altri bersagli. Condanne sono state espresse dal portavoce del Bjp, Altaf Thakur, e da vari leader politici: tra loro Omar Abdullah, vicepresidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc); Mehbooba Mufti, presidente del Partito democratico popolare (Pdp); Sajjad Gani Lone, presidente della Conferenza popolare del Jammu e Kashmir (Jkpc), e Mohammed Yousuf Tarigami, dirigente del Partito comunista marxista (Cpim). (segue) (Inn)