Kosovo-Serbia: premier Kurti, si va verso piena reciprocità nei rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo stabilirà la piena reciprocità nei rapporti con la Serbia in quanto questi devono essere basati sull'uguaglianza. Lo ha affermato il premier kosovaro, Albin Kurti, parlando al portale d'informazione "Ekonomia Online". Secondo Kurti, "la reciprocità non viene intesa come una vendetta, ma la consideriamo un principio dei rapporti di buon vicinato". "Kosovo e Serbia non possono aver rapporti asimmetrici e diseguali", ha sostenuto il premier kosovaro osservando che la reciprocità deve culminare nel reciproco riconoscimento dei due Paesi.(Alt)