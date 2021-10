Speciale difesa: Kosovo, condannato a 20 anni di carcere ex agente della polizia serba Stanisic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Pristina ha condannato il cittadino serbo Goran Stanisic a 20 anni di carcere in quanto ritenuto colpevole dell'uccisione di 13 civili nella località kosovara di Sllovi durante il conflitto della fine degli anni Novanta. Stanisic è stato un esponente della riserva delle forze di polizia della Serbia durante la guerra del Kosovo: secondo l'accusa della Procura, egli avrebbe agito senza rispettare le regole del diritto umanitario internazionale durante gli attacchi serbi contro le popolazioni di etnia albanese nei villaggi di Slovi e Terbovc, durante i quali sono stati commesse violenze ed omicidi. La sentenza odierna del Tribunale di Pristina è stata condannata dall'ufficio serbo per il Kosovo sostenendo che le autorità kosovare "impongono punizioni draconiane sui serbi" senza prove inequivocabili, le quali indicano "giudizi presi su base etnica e non del diritto". L'ufficio del governo serbo per il Kosovo ricorda inoltre che Stanisic era stato arrestato senza prove chiare e sulla base di testimonianze contradditorie. La difesa di Stanisic, fanno sapere da Belgrado, presenterà un ricorso contro la condanna alla Corte d'appello di Pristina. (Alt)