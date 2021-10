Corea del Sud: acquistate da Merck 20 mila confezioni di pillole sperimentali anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud si è assicurata l’acquisto di 20 mila confezioni delle pillole sperimentali antivirali per il trattamento del Covid-19 sviluppate dalla compagnia farmaceutica statunitense Merck. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Kim Boo-kyum, dopo che nelle scorse ore simili accordi erano stati annunciati dall’azienda con i governi di Singapore e Australia. Al momento sono anche in corso trattative con Thailandia, Taiwan e Malesia. Merck ha chiesto di recente all’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione degli Stati Uniti (Fda) l’autorizzazione per l’uso del farmaco, chiamato Molnupiravir e da somministrare sui pazienti più a rischio. La cura prevede la somministrazione di quattro pillole due volte al giorno per cinque giorni.(Git)