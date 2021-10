Ucraina: ministro Esteri Kuleba, aperti a dialogo con Ungheria su forniture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è aperta al dialogo con l'Ungheria sulle questioni relative alle forniture e al transito del gas. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un’intervista all’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Dobbiamo cercare una via d'uscita” da una situazione complessa “e prendere una decisione che soddisfi tutte le parti ", ha detto Kuleba. In precedenza, il ministero degli Esteri ha rilevato come Kiev sia rimasta delusa dalla decisione dell'Ungheria di firmare un nuovo contratto a lungo termine con Gazprom per fornire gas aggirando l'Ucraina, denunciando come tale dinamica danneggiasse le relazioni bilaterali ucraino-ungheresi. (Rum)