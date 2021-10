Repubblica Ceca: premier Babis, le condizioni di salute del presidente Zeman sono buone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute del presidente ceco, Milos Zeman, sono buone. Lo ha detto il primo ministro, Andrej Babis, a margine del vertice Unione europea-Balcani occidentali in corso in Slovenia. Babis ha detto di aver parlato con il direttore dell’Ospedale militare centrale, Miroslav Zavoral, il quale gli ha assicurato che “il presidente sta bene”. Negli ultimi giorni i media e la politica hanno speculato in merito alla salute del capo dello Stato. Vratislav Mynar, membro della cancelleria presidenziale, ha negato che Zeman sia in condizioni serie e che sia in programma un suo nuovo ricovero. Secondo quanto ha detto, la visita che il presidente ha ricevuto lunedì da parte di Zavoral era una visita di routine già pianificata. Il portavoce del capo dello Stato, Jiri Ovcacek, ha riferito che Zeman è pronto a votare alle elezioni politiche venerdì e a condurre i negoziati post-elettorali. “Non è corretto mettere in discussione la capacità del presidente di svolgere il suo ruolo”, ha dichiarato il premier Babis. (Seb)