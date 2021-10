Germania: Soeder, governo Cdu-Csu-Verdi-Fdp di fatto escluso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità che il prossimo governo federale venga formato da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu), Verdi e Partito liberaldemcoratico (Fdp) è “di fatto” esclusa dalla decisione di ecologisti, SpD e Fdp di avviare colloqui a tre per la composizione dell'esecutivo. È quanto dichiarato dal presidente della Csu, Markus Soeder, primo ministro della Baviera. “Ci rammarichiamo chiaramente per la decisione” di Verdi, SpD e Fdp, ha aggiunto Soeder, come riferisce il quotidiano “Bild”. (Geb)