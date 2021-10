Iran: Ali Salehabadi nuovo governatore della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex amministratore delegato della Banca per le esportazioni e lo sviluppo dell’Iran, Ali Salehabadi, è stato nominato nuovo governatore della Banca centrale dell’Iran. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze e degli Affari economici del governo iraniano, Ehsan Khandouzi, in una nota sul suo profilo Twitter. “Il ruolo della Banca centrale nel preservare il valore della moneta nazionale e nel controllare l'inflazione è fondamentale”, ha affermato il presidente Ebrahim Raisi poco dopo la nomina di Salehabadi che sostituisce nell’incarico Akbar Komijani. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”, Salehabadi vanta un dottorato di ricerca in gestione finanziaria presso l'Università di Teheran ed è stato capo della Borsa di Teheran e amministratore delegato della Banca per le esportazioni e lo sviluppo dell'Iran. Dal maggio 2018, quando gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale dall’accordo nucleare iraniano del 2015 e ha reintrodotto le sanzioni, la crisi economica iraniana si è aggravata con un'inflazione che oggi supera il 50 per cento, mentre il rial iraniano ha perso oltre il 75 per cento del suo valore rispetto al dollaro statunitense. Raisi, che si è insediato il 3 agosto, si è impegnato a migliorare l'economia del Paese colpita dalle sanzioni, aumentando la produzione interna. (Res)