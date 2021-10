Vaccino: Mattarella, distribuzione sia equa, con Covax da Italia priorità ad Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione dei vaccini anti-Covid deve essere equa. Lo detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica dell'Armenia, Armen Sarkissian. I vincoli di amicizia e di collaborazione tra Italia e Armenia “sono stati confermati anche durante la pandemia - ha ricordato -. Ho ricordato al presidente la sua cortese telefonata nel marzo del 2020 quando in Italia la tempesta della pandemia stava imperversando in maniera drammatica. I nostri medici hanno collaborato con quelli armeni e stiamo collaborando perché vi sia una adeguata distribuzione dei vaccini ovunque. Abbiamo chiesto al sistema Covax di considerare per i vaccini che l’Italia ha messo a disposizione, che sono 45 milioni, l’Armenia paese prioritario”.(Rin)