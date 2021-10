Camera: domani audizione Lasorella ed esperti su diritto d'autore e mercato digitale in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 7 ottobre, presso l'Aula della commissione Cultura della Camera, le commissioni riunite Cultura e Trasporti, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: 1) attuazione della direttiva Ue che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi 2) attuazione della direttiva Ue concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato 3) attuazione della direttiva Ue sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, svolgono le seguenti audizioni: ore 9.15 Alberto Gambino, presidente dell'Accademia italiana del codice di internet (Iaic) e Oreste Pollicino, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano "Bocconi"; ore 10 rappresentanti di Aeranti-Corallo, Fapav e Confindustria radio Tv e Fimi; ore 11 Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom); ore 12 rappresentanti di Anica, Anitec-Assinform, Univideo e Apa; ore 13 rappresentanti di FederRassegne e AssoRassegne Stampa. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare. (Com)