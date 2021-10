Regno Unito: Johnson, per raggiungere obiettivi climatici serve collaborazione dei privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Boris Johnson crede che il Regno Unito possa raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di CO2 entro il 2050 attraverso l’azione del governo ma anche "con massicci investimenti del settore privato". Come ha riferito l'emittente "Bbc", nel suo discorso di chiusura della conferenza del Partito conservatore a Manchester, Johnson ha elogiato il lavoro che il governo sta facendo per migliorare le prestazioni a zero emissioni, definendo la lotta al cambiamento climatico "una sfida esistenziale per le nostre vite". Il capo dell’esecutivo di Londra ha ricordato l'appuntamento di novembre a Glasgow, ovvero il vertice sul clima Cop26. Johnson ha ricordato anche l'obiettivo di abbassare il riscaldamento climatico di più di 1,5 gradi centigradi e ha quindi lanciato un appello ai privati a collaborare, perché il governo sta già prendendo "decisioni difficili" per raggiungerlo. (Rel)