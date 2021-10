Spagna: fonti stampa, Corte suprema potrebbe archiviare indagini su Juan Carlos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema spagnola potrebbe archiviare le indagini in corso sul re emerito Juan Carlos, in quanto alcuni presunti reati sarebbero stati compiuti durante il suo regno, garantendogli l'inviolabilità, altri sarebbero prescritti o in assenza di prove. Secondo quanto anticipato dal quotidiano "El Confidencial", la Corte prenderà una decisione in poche settimane sulla situazione processuale del monarca. Juan Carlos, inoltre, negli ultimi mesi ha disposto volontariamente due regolarizzazioni fiscali per circa 5 milioni di euro. La Corte sta indagando, in particolare, su tre questioni relative al re emerito: la presunta riscossione di commissioni per la concessione dei lavori dell'Alta velocità (Ave) a La Mecca in Arabia Saudita; il presunto uso da parte di Juan Carlos e altri membri della famiglia di carte di credito opache addebitate su conti in cui non appaiono come titolari e l'esistenza di un conto con 10 milioni di euro a nome dell'ex capo di Stato sull'isola di Jersey, un paradiso fiscale. (Spm)